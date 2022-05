Shakira cautivó a sus fans tras bailar una de sus canciones favoritas

La cantante Shakira cautivó a miles de sus fanáticos al protagonizar un nuevo baile en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 72 millones de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que mostró realizando una gran coreografía al son de una de sus canciones favoritas, según lo dio a conocer.

Shakira enamora con atractivo baile

La artista se dejó ver bailando al ritmo de la canción “Push It” del trío estadounidense de hip hop Salt-N-Pepa.

En la grabación se mostró luciendo una corta falda de color negro, una blusa del mismo color con transparencia y un croptop, con el que lograba resaltar su delgada figura.

Maquillada y con su pelo liso, enseñó una vez más todo su talento y gusto para el baile.

Esto para anunciar que el concurso de baile, del que es jurado, dará comienzo muy pronto, motivando a sus compañeros a también mostrar sus dotes para la danza.

“Dancing With Myself se estrena el 31 de mayo y me dio ganas de bailar una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. @nickjonas @lizakoshy @camillekostek es hora de “empujarlo muy bien””, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación logró más de 300 mil “me gusta” y miles de comentarios donde la llenaron de halagos con pocos minutos de haberla compartido.

“Mi reina", "me encanta", "princesa", "nuestra reina latina", "qué cara de muñeca. No envejeces Shakii. Estas más joven que hace 20 años", "nadie más baila como Shakira!!! Ella a todos sus pasos le pone ese toque “Shakira” que tanto la identifica", "te ves super linda.. tú le haces mofa a los años", "wow, me encanta", "Dios mío", "maravillosa", "fuego", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, la artista sigue disfrutando de otros recientes bailes con los que se ha vuelto viral en redes sociales, los cuales realizó en su visita al show de Jimmy Fallon.

Allí la barranquillera se mostró bailando su más reciente sencillo musical “Te Felicito” con Rauw Alejandro, cuyo video musical suma más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

También realizó una curiosa coreografía viral, cuyos movimientos han llamado toda la atención de sus admiradores, quienes no han parado de halagarla por su indiscutible talento y belleza.

