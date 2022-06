Shakira desata miles de reacciones al agradecer el cariño de sus fans

La barranquillera Shakira vive por estos días un carrusel de emociones que podrían pasar fácilmente de la tristeza a la alegría, debido al fin de su relación con el deportista Gerard Piqué, el gran recibimiento que ha logrado con su participación en el programa de televisión ‘Bailando conmigo’, y ahora el éxito de su más reciente lanzamiento ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro.

Precisamente, el video ‘Te felicito’ superó en las últimas horas las 100 millones de vistas en YouTube y ocupa la cuarta posición en la lista de los videos más populares del mundo de esta plataforma digital. Además, cuenta con más de 1 millón seiscientos mil likes y miles de comentarios.

A ellos, a sus seguidores, la cantante colombiana les dedicó un mensaje de agradecimiento por su apoyo durante toda su carrera artística y tantas muestras de cariño. El post en la cuenta oficial de Instagram logró en menos de una hora más de 530 mil reacciones.

“Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de “Te Felicito” ya sobrepasó las 100 millones de visitas!

Son los mejores fans del mundo!!!

Gracias por tanto apoyo y cariño!!

I just heard from my team that the “Te Felicito” video flew past 100 million views yesterday!

You are the best fans in the whole wide world!

Thanks so much for your support and love!”, fueron las palabras que compartió Shakira con sus 74 millones se seguidores en Instagram.