Shaira reveló detalles de su vida sentimental y si le gustaría tener hijos

La cantante juvenil Shaira reveló recientemente detalles sobre su vida sentimental y todo lo relacionado a esta por medio de una dinámica en sus redes sociales. Con esto aclaró varios interrogantes que sus seguidores suelen tener al no conocer a su actual pareja.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de un millón y medio de seguidores, la ex participante de Factor Xs del año 2011, realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para charlar con sus seguidores mientras realizaba algunas diligencias en diferentes partes de la ciudad.

SHAIRA REVELA DETALLES DE SU VIDA PRIVADA

A bordo de su carro y en compañía de su madre, la cantante resolvió varias dudas relacionadas a su vida sentimental. Una de las interrogantes que la joven recibió fue sobre si algún día presumiría a su pareja por medio de las redes sociales. Ante esto, Shaira respondió que no sabía debido a que al exponer una relación en redes era someterse a las opiniones de los internautas.

“Uy no sé, no sé, yo… soy el aventurero (risas). Es una pregunta muy difícil, porque yo siempre he mantenido mi vida privada muy privada y a parte porque siento que ha y gente muy destructiva en redes sociales… Que si uno tiene un novio y que si es feo entonces está muy feo y que si es lindo entonces eso no… O sea, y entonces todo el mundo cree que tiene el derecho de meterse en la relación, de opinar, en fin. De opinar hasta en los gustos de uno, porque a mí me gustan feos, pero de buen corazón”.

Además de esto, la joven reveló que la razón por la que no suele salir de fiesta está relacionada a que ella es una mujer de casa y que esto no significa que no salga de vez en cuando. Sin embargo, cuando esto ocurre siempre va a acompañada de su mamá.

“No salgo mucho la verdad, soy una persona más de casa (…) Creo que eso es algo que también no ha dejado que yo tenga novio, porque pues la gente con la que me encuentro como que quiere que yo sea una persona como con ese libertinaje se podría decir y que salga y que me guste rumbear y me guste tomar y pues yo no soy así”

Shaira también confesó que le gustaría ser madre muy joven. De hecho, habló de la posibilidad de tener dos hijos biológicos y uno adoptado.

