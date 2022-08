Shaira reveló a qué huelen sus pies

La exparticipante del concurso musical de Canal RCN Factor Xs del año 2011 Shaira es sin duda alguna una de las jóvenes artistas colombianas que destaca por mantenerse a raya con las polémicas que suelen envolver a los personajes públicos, pues siempre ha demostrado madurez en su comportamiento y forma de expresarse ante el público y las redes sociales.

De hecho, la joven es una de las pocas artistas que suele interactuar con sus seguidores por medio de sus redes sociales con el fin de acercarse un poco más a ellos y permitirles conocer más sobre su vida tanto profesional como personal.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de un millón y medio de seguidores, la talentosa joven realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias celebridades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos por medio de esta interacción para charlar con los internautas sobre diversos aspectos de su vida.

A pesar de que la joven recibió diversas preguntas fue una en particular la que llamó su atención, pues en ella le realizaban una curiosa interrogante que, aunque la desconcertó un poco, decidió responder sin ningún problema y hasta decidió bromear al respecto.

Resulta que uno de los internautas se mostró bastante interesado por saber a qué olían sus pies, a lo que la joven respondió con gracia:

Huelen a pecueca… No huelen a nada, no me aplicó nada tampoco, pero no me huelen a nada. Ni me sudan, ni nada, entonces… No sé a qué huelen los pies, manifestó entre risas.