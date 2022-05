Shaira respondió a quienes la critican por siempre salir con su mamá

Luego de participar en la edición del Factor Xs del año 2011, Shaira logró conquistar el corazón de cientos de colombianos que mostraron su apoyo durante esta etapa y que aun, once años después, lo continúan haciendo.

A sus 19 años de edad, los cuales cumplió recientemente, Shaira ha demostrado la madurez de una joven adulta por medio de su comportamiento y madurez al momento de enfrentar diversas experiencias.

Muchos creerían que una joven de 19 años estaría enfocada en pasarla bien con sus amigos y disfrutando de su juventud como cualquier otra persona de esta edad. Sin embargo, la joven cantante enfoca su vida en aspectos más importantes para su ritmo de vida.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, la artista activó la herramienta de preguntas que ofrece esta red social para hablar un poco con sus seguidores y resolver cualquier duda que tuvieran.

Durante esta dinámica, la joven recibió una pregunta que llamó su atención. Ésta estaba relacionada al por qué si ya era mayor de edad continuaba saliendo con su madre a cualquier lugar al que fuera.

Esta pregunta logró molestar un poco a la cantante, quien optó responder con respeto y sinceridad, pues según sus palabras, el salir con su madre no tiene nada que ver con que sea o no mayor de edad.

“No es nada de que no me deje salir. Si yo quiero salir sola, listo, puedo hacerlo, pero pues a mí me gusta andar con ella y además no tiene nada que ver si soy o no mayor de edad, porque la gente cree que uno se vuelve mayor de edad y empieza a hacer cosas como una cabra desbocada y tampoco”, manifestó la joven.