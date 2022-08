“Ser sexy no está en una talla”, Sara Uribe en video grabado en la playa

Como es usual, Sara Uribe enamoró a sus más de seis millones de seguidores con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que dejó ver su increíble figura en un paradisiaco lugar, luciendo un vestido de baño de una pieza, color gris y con el estampado de un tigre en la mitad, además de unas largas trenzas.

En el video, que está acompañada por el éxito de Karol G, “Provenza” se puede ver a la modelo y presentadora, caminando en la playa, metiéndose y luego nadando en el mar, donde se para extendiendo las manos y mirando hacia el cielo y también jugando en una estructura de metal y a medida que van saliendo las imágenes van apareciendo unas letras que forman un mensaje en el que invita a los internautas a no medir el valor de una persona por lo que pesa o dice una balanza.

“Ser sexy no está en una talla, cada caloría no debería ser un pecado, tu cuerpo no es un territorio de guerra, ni de confrontamientos, date cuenta que tu valor no se mide en la balanza, tu valor no se mide en kilos, tu valor te lo das tú”, dice el mensaje que sale en el video.