‘Sensillo con s’: por qué su personaje ama a Minnie y más revelaciones

Edgar Caro, más conocido como ‘Sensillo con s’, es un creador de contenido español que tiene la mayor parte de su público en Latinoamérica y que se ha dado cuenta de que tiene un talento innato para la comedia, las imitaciones y el lipsync.

Este famoso influencer se encuentra en Colombia por un par de proyectos y aprovechamos para indagar en su personaje de mujer que tanto hace reír a los internautas, pues recordemos que se trata de un creador digital que hace videos con una peluca, una blusa de Minnie y un maquillaje algo mal hecho.

Una de las cuestiones de las que más teníamos curiosidad tenía que ver con su nombre artístico, o, mejor dicho, con la manera en la que se hace conocer en las redes: Sensillo con s. El respondió de una manera jocosa:

“Eso es muy sencillo de decir… a ver… un día estaba yo en mi casa y dije yo: ‘¿Cómo te llamas? Edgar, ¿Cómo te llama la gente? Ega, Elga, Acelga, cosas así raras, no saben escribirlo porque es un nombre complicado’. Y ya la tontería con un compañero de trabajo que me decía ‘uy qué sencillo eres’ y yo ‘síii, sencillo’, dije yo, pues me llamo Sensillo con s.

También indagamos acerca de las razones para tener un personaje mujer. Edgar nos brindó las principales:

“Es que me queda tan bien… si tuviese el pelo largo, lo tendría de ese color caoba, así cuatro pelos sueltos. La expresividad que tengo en la cara me sale mejor con una mujer, interpretar esas situaciones que hago cotidianas, de mundo viral o que todo el mundo se siente identificado, me salen más como mujer que como hombre que somos como más secos y aburridos, la verdad”.

Pero Edgar también habló de aquellos videos en los que decide que sí es mejor aparecer como hombre.

“Como hombre me sale muy bien hacer el tóxico ¿No? Ese tóxico, ese kakas que tenemos todo el mundo y que no quitamos de nuestras vidas ¿No?”

¿Por qué Sensillo con s siempre se pone una blusa de Minnie Mouse?

“Después de la época del potasio, del aguacate que ya está negro; salió otra entrevista en República Dominicana, el mismo entrevistador […] cogí ese lipsync y, para hacerlo, ella tenía como, la camiseta, el crop top de la Minnie, entonces dije yo ‘tengo que hacerlo igual’ y cogí todos los colores que tenía en mi casa, me puse ahí a dibujar y me la puse para hacer ese lipsync y al día siguiente me la puse otra vez, y otra vez, y otra vez”.

