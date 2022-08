‘Estoy por romper el pasaporte’: Influencer español encantado con Colombia

Edgar Caro, más conocido como ‘Sensillo con s’, es un creador de contenido español que tiene la mayor parte de su público en Argentina y Colombia y que se ha dado cuenta de que tiene un talento innato para la comedia, las imitaciones y el lipsync.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 2 millones 700 mil seguidores y su personaje de la chica que ama a Minnie y que siempre vive cosas particulares en su vida es uno de los más famosos en las plataformas digitales.

Resulta que Sensillo con s está en Colombia por varios proyectos y decidió contarnos en SuperLike algunos detalles de estos.

“Gracias a Dios estoy aquí, sobre todo, porque he sido el primer entrevistado de la nueva temporada del show de Diego Sáez y ha sido brutal, la verdad ha sido un encanto. Y también hay más cositas que se vienen a final de año […] Voy a renovar con Colombia jajaja y voy a venir sobre todo porque puede que Colombia sea el primer país de Latinoamérica en donde haga yo mi Stand up”.

Además de los proyectos que tiene en mente con este hermoso país, Sensillo con s tiene razones especiales para amar a Colombia

“Mi primera vez [en Colombia] pues la verdad es que tengo que probar muchísimo más café, mirara un poquitico más de la cultura, del centro y la verdad… pero, por lo poco que estoy viendo me está encantando y estoy por romper el pasaporte y quedarme aquí […] Primeramente Colombia [es de donde recibo más mensajes y tengo más fans] Colombia está de los primeros junto con Argentina y México […] y el efecto ahí me encanta hablar en paisa que me sale regular. Sólo decir ‘vamos a la piscina y lo pasamos rico’ sí un Maluma barato” nos contó en la entrevista.