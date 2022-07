Sebastián Yatra besó a fan en pleno concierto y así reaccionó la joven

Sebastián Yatra se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical, el artista colombiano ha visitado importantes escenarios y ha sido merecedor de grandes reconocimientos.

Actualmente, el intérprete de ‘Tacones rojos’ se encuentra dándole la vuelta al mundo con su Dharma tour, shows que cuentan con grandes sorpresas y un repertorio lleno de éxitos.

En las últimas horas, se convirtió en tendencia un video del artista en el que lo vemos bajando de la tarima y se acerca a una joven a la cual le da un beso.

La reacción de una fan de Yatra tras beso con el artista

Fue el propio Sebastián Yatra el que publicó el video que varias de sus fans están envidiando, pues en él se ve como en medio de uno de sus conciertos se baja de la tarima y se dirige hasta el lugar donde está ubicada una de sus seguidores.

La joven comienza a gritar y a saltar, luego cree que el cantante le dará un abrazo, pero la sorprende al tomar su cara y robarle un beso.

Le robé un beso a una fan en el concierto de anoche

Sebastián compartió el video a través de su cuenta oficial de TikTok, plataforma que se ha vuelto muy famosa por la cantidad de videos graciosos, bailes y tendencias.

El clip de Yatra rápidamente tomó fuerza y varias seguidoras del artista empezaron a comentar lo afortunadas que se hubieran sentido en el lugar de esta joven; sin embargo, tampoco pasaron por alto la reacción de varias personas que se encontraban con ella en el evento.

La joven que fue besada por el artista colombiano no podía creer lo que acababa de suceder, ella tomó su cara y no disimuló su alegría y nervios por el momento que vivió.

No obstante, también se convirtió en tema de conversación el rostro de otras mujeres, pues según los internautas, no disimularon los celos que les dio que el artista le hubiera dado un beso a esta mujer.

“Wow, la cara de las demás chicas, sorry esa no era su noche”, “Terribles los entre las mujeres”, “Me encantó la reacción de ella y de la mujer del lado, en vez de envidiarla la abrazó y se emocionó con ella”, “sueño con estar en alguno de tus conciertos y que me pase esto”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

