Sebastián Villalobos se despechó y se sinceró sobre sus colegas

El influenciador Sebastián Villalobos se sinceró con sus millones de fanáticos sobre su opinión acerca de las redes sociales y a lo que muchos de sus colegas se han dedicado.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores, el creador de contenido compartió una imagen en la que se expresó sobre lo que ha encontrado desde algunos años en estas populares plataformas.

Asimismo, confesó por qué dejó de hacer contenido como cuando inició en dicha labor.

“Cuando dejé de hacer mi contenido porque me sentía cero representado por lo que empezaron a ser las tendencias por esos días, que básicamente consistía en jugar, faltar el respeto de la audiencia inventando chismes y situaciones ficticias basadas en sus propias vidas reales. Me fui porque no quería hacer parte y lastimosamente es lo que el público quería ver, aunque tú tuvieras otra cosa para ofrecer”, agregó.