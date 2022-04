Sebastián Villalobos dedica mensaje de amor propio tras fotos en la playa

El influenciador Sebastián Villalobos dedicó un reflexivo mensaje de amor propio a sus millones de fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores, el joven compartió un carrusel con varias fotografías de él en la playa.

Posando en pantaloneta y desde la orilla del mar, el creador de contenido se dejó ver sin ningún tipo de edición y resaltó lo mucho que se quiere sin importar lo que los demás puedan decir al respecto.

Muy sonriente y posando, al parecer, desde las playas de Miami, Estados Unidos, donde reside, inspiró a más de un admirador.

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y comentarios donde lo llenaron de elogios por su belleza, honestidad y palabras.

“Mor si usted lo que está es divino", "eres la persona más poderosa, increíble, hermosa, saludable e inteligente", "guapo", "eres perfecto así tal cual", "te felicito, por tener esa valentía, no todos somos capaces de hacer eso", "eres hermoso tal y como eres", "papacito", "más orgulloso no podría estar de ti, qué bonito todo en verdad", "amor esa sonrisa", "eres muy lindo", "precioso", "así se habla, orgullosa de ti", le escribieron sus seguidores.

Días atrás también había dejado otra reflexión a sus seguidores sobre creer en él mismo y la importancia de hacerlo para lograr superarse en todos los ámbitos de su vida.

“Sueño en grande, creo en mí, creo en mis capacidades, no necesito que nadie me la dé, me la doy yo, mi felicidad soy yo cuando estoy bien, me quiero, me abrazo, me perdono, hablo de mí conmigo mismo, agradezco mi locura, yo puedo con todo, me lleno de pensamientos positivos, me permito llorar, me permito sentir, no me desgasto odiando a nadie, no envidio a nadie, soy todo lo que siempre he querido ser, cada vez soy una mejor versión de mí, amo a los míos, doy gracias por los que también creen, no estoy perdido, estoy encontrándome, ya me encontré, 1… 2… 3… por mí, que toda la gloria sea para Dios”, añadió.