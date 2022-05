Sebastián Vega respondió a quienes lo criticaron por no llevar a su hijo mayor a EE.UU.

Luego de pasar unas merecidas vacaciones familiares en Estados Unidos, el actor colombiano Sebastián Vega llegó a su hogar para retomar sus labores y en medio de un espacio libre decidió responder las preguntas de sus seguidores que habían realizado hace un par de días a través de una dinámica.

Recordemos que Sebastián junto a su esposa Valentina habían planeado estas vacaciones a último minuto para pasar Semana Santa en familia, pero tuvieron un par de inconvenientes laborales y tuvieron que posponerlo por un par de días. Sin embargo, lograron viajar y realizar todo tipo de actividades junto a su pequeño hijo Luca.

Al ver que la familia se encontraba disfrutando de este viaje, muchos de los seguidores de Sebastián comenzaron a cuestionarse el por qué Matías, el hijo mayor del actor, no había viajado junto a él, su esposa y su hermanito. Pues muchos creyeron que el niño había sido excluido de este plan familiar.

Ante esto, el actor decidió acabar con las especulaciones al responder a uno de sus seguidores sobre esta interrogante, no sin antes manifestar su molestia por ver que muchos lo acusaban de excluir a su hijo mayor de este viaje.

“No voy a para bolas en cosas ofensivas que uno lee. ¿Por qué no fue? No es porque yo no haya querido o porque no lo hayamos contemplado en el paseo. Claramente estaba. Por decisión de él, quiso estar en Semana Santa con sus primas y decidimos simplemente aceptar y respetar su decisión. Claramente extrañándolo mucho”.