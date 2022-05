Sebastián Osorio envía mensaje acerca de disfrutar la vida

El joven y talentoso actor colombiano, Sebastián Osorio, a quien tuvimos la oportunidad de ver en ‘La Nieta Elegida’, publicó una serie de fotos en las que no sólo se ve muy guapo, sino que también resalta los paisajes de un lugar bello en el que se encuentra.

En la descripción de su post, Sebastián envía un importante mensaje a sus seguidores acerca de la importancia de disfrutar cada momento y aceptar la personalidad de cada uno como es.

No es sólo su belleza física lo que encanta a sus seguidores, sino también la sabiduría con la que decidió aconsejarlos, por lo que los internautas decidieron agradecerle y demostrarle, a través de sus comentarios, lo mucho que lo admiran.

“Mucha cosita”, “¡Abrazos mi querido actor! Hermoso”, “Hola persona bonita con gafas”, “Que hermoso”, “Definitivamente brillas”, “Que man tan lindo no jodaaa”, “Ojazos. Me quedo con la foto 5”, “me muerooo”, “Madre mía me enamoré”, “Padre santo que es esta belleza”, “Por dios”, “Amor platónico”, “Hermoso mi amor”, “Eso es belloooo”, “Mi colombiano favorito”, “Eres Perfecto”, “Foaaa... ¿Todo eso es tuyo?”, “Diosss hermoso”, “QUE BELLOOOOO! Saludos desde la Isla del Encanto”, “Eres muy guapo Sebas” fueron otros de los comentarios que recibió el actor, además de muchos emojis de caritas enamoradas y corazones.