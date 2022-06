El sabor de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz al ritmo de la cumbia

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez son una de las parejas más estables dentro de la farándula colombiana, pues la relación entre el paisa y la bogotana, ha logrado consolidarse a través de los años gracias a su amor, empatía y a su hijo Amador.

El actual protagonista de Hasta que la Plata nos Separe siempre se ha mostrado como un hombre amoroso y entregado a su familia, pues nunca ha estado envuelto dentro de polémicas frente a su relación y siempre ha sido un apoyo para su pareja, pues recientemente el actor decidió salir a aclarar el porqué Kathy se había alejado del mundo de la actuación.

Sebastián decidió sorprender a sus millones de seguidores en Instagram con un baile bastante de moda por estos días, "Cumbia Buena" , una pegajosa canción que es utilizada bajo un efecto que brinda la aplicación de TikTok para que los cuerpos y objetos se muevan de forma particular, haciendo una especie de tistorsión en los que el cuerpo se mueve al ritmo de la música.

En el video se observa al inicio a la pareja con una actitud seria frente a la cámara pero a medida que el ritmo de la canción avanza y ven el efecto en sus cuerpos, la risa no se hizo esperar.

La publicación logró más de 87.000 "me gusta" y cientos de comentarios en los que colegas de Hasta que la Plata nos Separe y fanáticos se divirtieron con los movimientos de Sebastián y Kathy, quienes destacaron su empatía como pareja y hasta compararon la actitud de Martínez con la de su personaje de Méndez.

Esto es bailar sin mover el cuerpo; se me pego el ritmo; a mover las caderas; Heemososs siempre lo he dicho una hermosa pareja Dios los continué llenando de mucha felicidad; Menaje de Belleza en una pareja y felicidad genuina; Esa última cara de propio MENDEZ; me encanto lo hacen, espectacular.