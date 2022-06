El nuevo look de Sebastián Martínez que sorprendió a sus seguidores

Sebastián Martínez se ha ganado el corazón de todos los colombianos con su personaje de Rafael Méndez en Hasta que la plata nos separe, con su personalidad noble, coqueta y divertida sumado a su particular sonrisa son varias las personas que ya se han subido el bus de Méndez y muestra de esto son los múltiples mensajes que se leen en redes sociales donde los internautas expresan su admiración y encanto por el personaje.

Otro de los factores que han hecho que las personas amen a este personaje ha sido su relación de amor y odio con Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos ), relación que en principio empezó de manera conflictiva y con sentimientos encontrados, pero que, capítulo tras capítulo ha ido tomando un aire de amor y pasión, algo que tiene a los televidentes encantados y a la expectativa.

Te puede interesar: Rafael se reencuentra con un viejo amor en San Juan

Este personaje no solo ha marcado a los televidentes si no al propio actor, quien en repetidas ocasiones ha confesado que fue todo un reto para su carrera, el cual ha calificado como uno de sus personajes favoritos dentro de su carrera actoral, por eso, el actor tras finalizar recientemente las últimas escenas de Méndez en HQLPNS decidió cerrar este ciclo con un cambio de look.

El cambio de look de Sebastián Martínez tras su papel de Rafael Méndez

Sebastián confesó hace unos días que tenía una especie de costumbre al finalizar sus proyectos en pantalla, el cual consistía en quitarse por completo cualquier aspecto físico que lo identificara con el personaje y por eso tenía que hacerlo tras finalizar sus grabaciones en Hasta que la Plata nos separe, por eso, a través de sus historias de Instagram mostró el momento en el que cogió una maquina de afeitar y se quito la barba al estilo candado que caracteriza a Rafael Méndez.

Pero ese no fue el único cambio físico al que se sometería Sebastián, pues posteriormente volvió a sosprender a sus más de tres millones y medio de seguidores con un cambio de look, pues el actor apareció con un corte de cabello totalmente diferente, un peinado moderno donde se destaca el largo y volumen de la parte superior de la cabeza y los costados más cortos.

El actor aprovechó para confesar que no había podido cortarse el cabello desde hace más de seis meses, pues debido a su caracterización de Méndez debía conserva ese look de cabello durante las grabaciones, por eso, tras terminar no lo pensó dos veces para pasar por la barbería.

Ya me quité ese mechero mendecístico que me tenía un poco desesperado, no me cortaba el pelo hace más de seis meses y eso genera una ansiedad interna tremenda.

Otro de los motivos de Sebastián para cambiarse de look

El actor aprovechó el espacio con frente a sus seguidores para dar su opinión sobre la celebración del Día del Padre que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de junio, el actor expresó que es una fecha igual de importante que la del Día de la Madre, pues sentía que en ocasiones el día de los papás pasaba como por desapercibido, por eso, invitó a sus seguidores a que hagan de ese día un día especial y diferente para sus padres.

Vamos a celebrarle con toda a los papis, mamá solo hay una y papá también, por eso, hay que darles su regalito.

Cabe resaltar que, Sebastián sorprendió a su esposa, la empresaria Kathy Sáenz, con un gran regalo en el Día de la Madre, una cadena de oro blanco con un dije de trébol de cuatro hojas incrustado con esmeraldas colombianas y diamantes negros. Esperemos cómo sorprenden al querido actor el próximo domingo.

No dejes de leer: La reacción de Sebastián Martínez y Carmen Villalobos al beso de sus personajes