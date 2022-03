Sebastián Martínez afirma que a los cantantes se les acabó la inspiración

Muy indignado se mostró Sebastián Martínez en sus redes sociales con la música urbana actual, enviando un mensaje en el que asegura qué se les acabó la inspiración a los artistas actuales ya que las letras actuales hablan de la mujer, solamente desde el lado sexual.

En su cuenta oficial de Instagram, el actor que le dará vida a 'Rafael Méndez 'en la versión renovada de “Hasta que la plata nos separe”, publicó varias historias en las que se muestra dentro de su vehículo cuando de repente comienza a escuchar una la playlist, cuando de repente comienza a escucharse una canción urbana y él reacciona con cara de disgusto.

Al publicar la historia, Sebastián Martínez escribió que hay una crisis de música y se preguntaba si los artistas de ahora “¿de verdad no tienen más inspiración?

Más adelante publicó una historia en la que se manifiesta decepcionado por la falta de inspiración de los cantantes modernos, destacando que hay muchas cosas más de la vida y de las mujeres de las que ellos podrían inspirarse para realizar sus canciones.

“Es terrible horrible, no, es terrible que no haya más inspiración, que los cantantes no se pueden inspirar en otras cosas de la vida, bellas, nadie está diciendo que un c%#$ no sea bello, claro, pero hay otras inspiraciones cosas sublimes, bellas en este mundo divino, muchas más cosas de la mujer más lindas y más sublimes”, detalló Sebastián Martínez.