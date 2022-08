Sebastián Carvajal posó muy romántico con su novia en Cartagena

Hace varios meses que el corazón del actor colombiano Sebastián Carvajal está ocupado por una hermosa mujer llamada, Jonna Kui, de origen finlandés, con quien se ha dejado ver muy enamorado y entregado incluso en las tierras colombianas donde han consolidado su amor.

Es por eso que las más recientes fotografías del actor en la ciudad de Cartagena volvieron a enamorar a sus miles de seguidores, pues muchos consideran que está “muy guapo”, “no se puede estar más sexy”, “eres todo lo que está bien”; pero también le han dejado saber que su exceso de belleza se debe a “lo que hace el amor”.

Y es que en las fotografías que tienen miles de ‘likes’ y cientos de comentarios de sus seguidores en su cuenta de Instagram, también se ha dejado ver Sebastián con su novia, muy feliz, enamorado y romántico, pues al parecer es la costa caribe el lugar o destino favorito de la pareja, sus paisajes, sus locaciones y hasta su naturaleza, pues en más de una ocasión se han dejado ver en lugares donde la naturaleza es protagonista.

Y no solo en Cartagena, sino en otros puntos del país, donde Sebastián ha llevado a su novia para que ame Colombia, tanto como él. Y es que vale la pena destacar que, en su momento, Sebastián Carvajal estuvo por el otro lado del mundo, disfrutando, conociendo, y hasta aprendiendo y eso incluye el país de donde es la hermosa mujer filades.

Un amor sólido

Sebastián Carvajal se ha dejado ver muy poco en redes sociales, pero las veces que lo hace se le desborda el amor, y lo mejor de todo es que es mutuo. Y es que luego de que él tuviera una relación por años con la presentadora Mónica Molano, y que incluso intentaran regresar, el amor no dio para más. Y meses después se le dejó ver a Sebastián en otros países disfrutando y conociendo y como resultado, además, regresar enamorado.

Lo que se sabe de la hermosa mujer, Jonna Kui, es que es proveniente de Finlandia, de la que aún no se conocen muchos detalles, y que cuyos perfiles en redes sociales están privados y que incluso, él en su relación no da mucho de qué hablar con ella. No se la escuchado si quiera su voz, y además son muy pocos los contenidos que hay sobre ellos, sobre ella.

Pero, a juzgar por su perfil de Instagram, le gusta mantener una vida de bajo perfil y en privacidad con los suyos. Tanto que solo alberga con más de 2.700 seguidores y poco más de 895 seguidos.