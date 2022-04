Sebas reveló la millonaria cifra que le hurtaron de su tarjeta

Las historias del influenciador Sebas Villalobos estuvieron muy informativas hoy, pero lo que empezó como un anuncio especial, terminó con una historia muy dolorosa.

Y no es para menos, y es que el influenciador empezó el día contando toda la travesía que decidió hacer para sorprender a su mamá en su cumpleaños. Ella no sabía que él vendría, pensó siempre que seguía en los Estados Unidos y que por cuestiones de trabajo no la acompañaría en este día tan especial para ella.

Y no fue así. Luego de varios vuelos, escalas y otros inconvenientes, Sebas pudo llegar a sorprender a su mamá, en el lugar favorito donde desayuna. Y aunque de este encuentro sorpresivo no hay muchos detalles, porque no se pudo grabar el momento especial, dejó en claro que el objetivo se logró, que su mamá se sorprendió al verlo, y que pasaron una mañana muy feliz. Así lo dejó ver en sus redes sociales, además, donde pasaron bailando y festejando.

Pero esta alegría por sorprender a su mamá en su cumpleaños se vio opacada por un largo momento, y es que el influenciador contó una terrible situación de la que se enteró al intentar hacer una compra con su familia.

Sebas Villalobos contó que dejó su tarjeta en el cajero del aeropuerto, mientras sacaba un dinero, pero no se dio cuenta, hasta que llegó con su familia en Colombia para hacer una compra en una panadería y se percató que no tenía su tarjeta.

Además, tiempo después una de las encargadas de su equipo le preguntó por una transacción, que se convirtió en varias transacciones y que no tenían sentido. En modo de chiste el influenciador dijo, “le faltó operarse a la señora”.

El joven contó que aproximadamente tres mil dólares fueron gastados por esa persona que hizo uso de forma ilegal de su tarjeta. Al cambio son aproximadamente 11 millones de pesos colombianos, los que se habría gastado esta persona.

Sebas explicó también que no quiso reportar la tarjeta porque aun así pensó que podría tenerla en su poder y que esto habría sido un hurto virtual, pero no, no fue así. Sin embargo, su equipo de trabajo le comentó que podrían recuperar el dinero, pero que el proceso tardaría un tiempo que desconoce.

Hasta ahora se desconoce si el influenciador pudo lograr algo más, pero lo que sí dejó claro es que ese dinero, que había ahorrado, era injusto que una persona lo gastara de esa forma. Pero también acotó que era el cumpleaños de su mamá y que estar con ella lo ponía muy feliz.

