La cantante Francy fue víctima de la delincuencia en su casa

La cantante valluna Francy, es una de las artistas del género popular más conocidas en Colombia y el mundo, precisamente, la cantante se encontraba por estos días adelantando una gira por España.

Sin embargo, aunque esta al parecer fue todo un éxito, a la artista no le llegaron buenas noticias desde Colombia, ya que, la artista contó a través de redes sociales que había sido víctima de la delincuencia mientras se encontraba terminando su gira por el país europeo.

Precisamente, la exparticipante de MasterChef Celebrity decidió contar lo sucedido y mostrar cómo le habían dejado una parte de su casa los amigos de lo ajeno que había ingresado a su residencia.

La artista compartió un video en el que narraba cómo se había enterado de lo sucedido al finalizar su gira, pues, expresó que la noticia le había caído de sorpresa y que la tenía bastante indignada y triste, ya que, ella consideraba que vivía en un lugar completamente seguro y vigilado.

Asimismo, aseguró, que el sector en el que tiene su casa, está protegido por sistemas de seguridad que le daban plena confianza al momento de salir a hacer sus giras y presentaciones de dejar su hogar y bienes personales tranquilamente.

Bueno yo no acostumbro jamás a subir en mis redes nada que no sea positivo de mi carrera, pero quiero decirles que me encuentro muy desesperada porque acabo de terminar mi gira acá en España y me entero que entraron a mi casa a robar el día de ayer, una casa que tiene seguridad, poteria, que está ubicada en un lugar que yo creía seguro.