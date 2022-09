¿Se arrepintió? Dani Duke volverá al tono rubio

La creadora de contenido digital e influenciadora Daniela Duque, mejor conocida en las redes sociales como Dani Duke, sorprendió hace un mes a sus seguidores al cambiar su característico tono de cabello rubio y darle la bienvenida a uno más llamativo para sus seguidores.

En aquella ocasión la instagramer compartió un corto audiovisual en el que enseñó todo el proceso de su nuevo cambio de look logrando reunir cientos de reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes aseguraron que el castaño claro le quedaba mucho mejor que su tono rubio.

Sin embargo, tras un mes de esta decisión, Dani reveló que estaría pensando en volver a su antiguo color de cabello.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la creadora de contenido expresó que aunque sabía que el tono café le quedaba bastante bien y que de hecho ha sido uno de los más aplaudidos por sus seguidores no podía dejar de sentirse cómoda al utilizar el tono rubio.

“Yo intentando acostumbrarme a mi pelo café. Les voy a decir de una vez algo, voy a volver al mono, no sé cuándo, pero voy a volver. O sea, no siento que se me ve feo el café, porque es un café bonito, de hecho, muchas personas lo admiran”

¿CUÁNDO VOLVERÁ A SU TONO RUBIO?

Y es que la influenciadora aseguró que si le daban a escoger entre estos dos tonos de cabello escogería sin duda ser siempre rubia.

“Todo el mundo, la mayoría de ustedes me dijo que les gusta más este café que el mono, pero lamento decirles que a mí me gusta más el rubio… No odiando este, porque no lo odio, de hecho, me parece bonito, pero si me ponen a escoger entre ser rubia o ser peli café, rubia, o sea, ya la decisión está tomada”.

La influenciadora además dio un aproximado de cuándo podría pasar nuevamente este cambio de look.

“¿Cuándo voy a volver al rubio, no sé, porque no puedo hacerle eso a mí pelo, o sea, no puedo llegar a decolorar, no, voy a esperar a por ahí unos tres cuatro mesecitos”

De esta manera, la creadora de contenido deja claro que la marca personal de Dani Duke siempre será su característico cabello rubio.

