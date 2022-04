Sara Uribe revela la propuesta indecente que le hizo un famoso cantante

La empresaria Sara Uribe respondió varias inquietudes a sus millones de seguidores sobre su vida personal.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones y medio de seguidores, la modelo activó la herramienta de preguntas y allí le hicieron varios interrogantes, pero el que más llamó la atención de sus admiradores fue cuando confesó la propuesta indecente que le hizo un cantante reconocido.

“Un cantante muy famoso me mandó la razón que quería hacer un trío con una amiga mía y yo, le dije que no”, contó.

SARA URIBE DESPEJA MÁS DUDAS

Asimismo, contestó a quien la cuestionó por qué levanta tan malos pensamientos y ella le contestó diciendo: “porque tú te lo dejas levantar”.

También le preguntaron si saldría con alguien más joven que ella y señaló que sí.

“No siempre, pero de vez en cuando está bueno el colágeno, ¿no?”, dijo.

Otro seguidor la interrogó sobre si estaba sosteniendo una relación sentimental con alguien, pero esta le ofreció una sarcástica respuesta.

“Sin tapujos, ¿estás saliendo con alguien?”, fue la pregunta que le realizaron y ella respondió: “no porque no me he bañado”, agregando una fotografía de ella desde el baño.

En cuanto si ha tenido una relación tóxica, volvió a dar una inesperada respuesta añadiendo:

“¿Yoooo? Para nada, la única relación tóxica que tengo es con la comida rápida”.

De las misma manera la interrogaron sobre si saldría con un hombre común, haciendo referencia a que no fuera famoso o pertenezca a su industria y con su particular humor contestó.

“Pues gordi, ninguno con los que he salido son extraterrestres”, dijo.

Respecto a si los famosos ingresan a moteles y qué tan discretos deber ser, ella señaló que deben tener mucha precaución, pero lo hacen como todos, pues también tiene sus necesidades.

“Ay mija ¿y entonces? Pues querida, como todos somos seres humanos”, añadió.

Otra fanática se puso un poco más trascendental y la cuestionó sobre cómo logra ser feliz todo el tiempo y mencionó que no es así, pues trata en mostrar sus mejores momentos y no compartir todo lo malo que le ocurre.

“No siempre estoy feliz, estoy triste muchas veces. Esta semana por ejemplo tuve momentos de tristeza. Lo que pasa es que uno no siempre sale a contar las cosas, pero no siempre estoy contenta ni sonriendo”, comentó.

Por ahora, la exprotagonista no para de entretener a sus millones de seguidores con su diverso contenido, de tips de belleza, de humor, de estilo de vida, sobre su figura y sobre su vida personal y profesional.

Además, continúa disfrutando de su maternidad de su pequeño hijo Jacobo y trabajando en su emprendimiento de sus peluquerías, la cual ya tiene sede en Nueva York, Estados Unidos, donde suele estar constantemente y a donde viajó hace poco.

También aprovechó para darse un gran paseo por Las Vegas, Nevada junto a varias de sus amigas, revelando varias imágenes de cómo fue su viaje y lo mucho que disfrutó de sus aventuras en dicho lugar.

