Sara Uribe y el baile que enamoró a sus seguidores en redes

La sensualidad y belleza de Sara Uribe siempre se roba las miradas de sus miles de seguidores en redes sociales. Y no es para menos, pues la presentadora y empresaria siempre destaca sus atributos y deja enamorados a sus miles de seguidores.

Eso pasó en la más reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde Sara Uribe apareció cambiando de looks, pero al mismo tiempo demostrando sus grandes habilidades para el baile. Moviendo sus caderas y de una forma muy sugerente, la empresaria enloqueció a sus miles de seguidores en Instagram.

Y es que, además, Sara posó con roja muy ajustada y sensual donde además se le puede ver su entrenada figura, aunque en varias ocasiones ella manifieste que tiene kilos de más o que no se ve con una gran figura, sus seguidores consideran que sí lo está y le hacen saber que además está en su mejor momento.

En el video se puede ver cómo la también presentadora derrocha su talento para el baile y al mismo tiempo deja ver los cambios de looks que se hace y los colores que usa y la hacen destacar. Los comentarios no se hicieron esperar porque muchos de sus seguidores aseguran que cada día está más guapa y sexy. Otros no dudan en dejarle mensajes de amor y muy románticos.

“Eres hermosa”, “muy bella, todo te luce”, “mucha mujer hermosa”, “pero qué guapa estás”, “eres fuego”, “me encanta el color de tu cabello”, “estás muy hermosa”, “todo lo que te pones te luce”, fueron parte de los cientos de mensajes de admiración por la empresaria en su cuenta de Instagram.

¿Nuevo amor?

Sara Uribe se ha dejado ver soltera durante mucho tiempo y por eso siempre que publica una fotografía o sugerente video más de uno no duda en dejarle un mensaje directo para manifestarle su amor por ella, pero no responde, así como tampoco confirma si su corazón está ocupado.

Lo cierto es que feliz, estable y disfrutando de su vida, sus empresas y su hijo sí está, y eso lo ha dejado ver en redes sociales, pues es el pequeño Jacobo, el hombre con el que hasta ahora posa y se divierte mucho, sobre todo porque Jacobo está muy grande, risueño, y hasta hace comentarios que a todos divierten y enamoran en redes sociales.

Pero Sara Uribe no ha querido contar si está acompañada, si tiene alguien cerca, solo se deja ver con su hijo Jacobo que fue fruto del amor entre ella y le jugador colombiano de futbol Fredy Guarín, con quien tiempo después de tener a su hijo la relación llegó a su fin.

Y aunque no ha comentado más sobre la relación que tiene con el jugador, sí ha dejado claro en varias oportunidades que es el padre de su hijo, que siempre lo va a querer y que ama mucho a su hijo y eso para ella es lo más importante.

Además, que Jacobo se ha visto también en varias oportunidades junto a sus hermanos, que son fruto de otra relación que el jugador tuvo en su momento con la también empresaria Andreina Fiallo.

