El mensaje por el que le preguntaron a Sara Uribe si estaba enamorada

El nombre de la empresaria Sara Uribe se apoderó de las tendencias digitales en las últimas horas, al compartir un profundo mensaje con sus millones de fanáticos sobre las cualidades que realmente tiene una persona cuando está enamorada o dispuesta a darlo todo con el amyor desinterés.

Te puede interesar: Sara Uribe hizo jocosas confesiones en sus redes

Recordemos que el estado emocional de la antioqueña es uno de los más cuestionados en redes sociales, porque al gozar de una gran belleza, sensualidad y exitosa carrera, cuesta pensar que esté sin alguien a su lado. Sin embargo, ella ha dejado claro en diversas dinámicas de preguntas, que por ahora, no se está dando ninguna oportunidad en el amor con nadie.

Sara Uribe sorprendió con romántico mensaje

Pese a ello, fue un profundo mensaje que hizo público en sus historias, el que puso a pensar a sus seguidores sobre la vida sentimental de Sara, quien le dio a entender a muchos que estaba "enamorada", realidad o suposición.

Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el mas tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no

salvan al amor.

Las palabras de la ex protagonista de novela no quedarón ahí y continuó expresando con metáforas que el amor no cuestiona y que si flute libremente.

Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse... Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida, y se van llorando, llorando, la hermosa vida.

Vale aclarar que estas palabras no son de su autoría sino que se trata del profundo poema "Los amorosos" de Jaime Sabines. Sin embargo, fue el hecho de haberlo compartido el que desató posturas divididas en redes.

No dejes de ver: Sara Uribe y el baile con el que reveló que está “libre”