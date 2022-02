Sara Uribe se defiende tras acusaciones de vivir del dinero de Guarín.

La empresaria y exprotagonista de Novelas Sara Uribe decidió romper el silencio luego de recibir en repetidas ocasiones falsas acusaciones por parte de una de sus seguidoras.

Cansada de la situación, Sara decidió pronunciarse y por medio de sus historias de Instagram dejó en evidencia a la mujer que constantemente le envía mensajes acusándola de malgastar el dinero de su expareja y padre de Jacobo, Fredy Guarín.

Te puede interesar: Sara Uribe llevó miradas a caderas tras montar columpio en la playa

Luego de enseñar algunas capturas de pantalla que comprueban la insistencia de la mujer, la empresaria le envió un contundente mensaje para dejarle claro que no necesita el dinero de otros para mantener su calidad de vida actual.

“Amiga, yo hoy te tengo que decir que no es gracia a la plata de otros. Tengo un trabajo. Mis tres negocios se están parando, sí. Nueva York, Envigado, Bogotá. Que este año me vas a ver en muchas campañas publicitarias, en todas partes (…) que me pagan es gracias a mi trabajo”.