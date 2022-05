“No sería capaz de humillarte”: Sara Uribe a mujer que la criticó en redes

La bella y talentosa Sara Uribe se ha mostrado como un libro abierto en sus redes sociales, donde suele compartir videos y fotos de sus rutinas de ejercicio, los outfits que utiliza, sus videos de Tik Tok y por supuesto responde a los mensajes y preguntas que sus internautas le hacen a través de los comentarios y los mensajes directos.

Sin embargo, recientemente la modelo se vio un poco afectada por algunos comentarios negativos que recibió de parte de algunos de sus seguidores, por eso a través de sus redes sociales, la bella y talentosa modelo paisa publicó varios videos en donde se mostraba un poco acongojada, aunque antes de dar su punto de vista le agradeció a todas las mujeres que le envían mensajes positivos y se apoyan mutuamente, que se aman a sí mismas y respetan a las demás mujeres.

Sin embargo, más adelante Sara manifestó que muchas de las personas que le envían mensajes, negativos quizás no conocen las luchas, las fuerzas, los dolores, los errores y sacrificios que las otras personas tienen, además aseguró que ella no sería capaz de atentar contra la vida de alguien y mucho menos humillar a otra persona.

“Y saben qué, nadie conoce los corazones, nadie conoce sus límites, nadie conoce sus fuerzas, sus dolores, sus sacrificios, sus entregas, sus errores (…) pero yo Sara Uribe, no sería capaz de atentar con tu vida, yo no sería capaz de herirte, de humillarte”, respondió la presentadora.

Luego aseguró que le da miedo las mujeres que son malas con otras mujeres aclarando que no habla de las mujeres que “le quitan el marido a otra”, sino las que quieren atentar contra su vida y humillara.

“Que miedo las mujeres que son malas con otras, que miedo, que miedo, que miedo y no hablo simplemente de quitarle el marido a la otra, no, porque es que, si ellos se van con otra, es porque no están siendo felices con ustedes, así de sencillo, pero saben qué, que miedo hacerle daño a otra persona y a otra mujer”, dijo Sara.