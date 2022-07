Sara Uribe posó como Dios la trajó al mundo y deslumbró a fans

La guapa modelo y empresaria Sara Uribe si que supo como subir la temperatura en redes sociales tras compartir hace tan solo unas horas una ráfaga de historias en una vereda de Antioquia donde al parecer, estaba visitando a su familia paterna junto a su hijo Jacobo y otros familiares.

Como también se puede evidenciar en las interacciones, la zona rural no solo cuenta con un enorme cultivo sino con un río cerca a la vivienda, mismo que la ex protagonista de novela aprovechó para dejar muy poco a la imaginación de sus millones de seguidores.

"Me fui pal río muchachos y me tiré por allá empelot#, no no no, la maravillación, una nota, ¿si o no Alonso? allá dejé las malas energías, todo lo dejé por allá", anticipó la antioqueña, quien literalmente se despojó de todo para fotografiarse y disfrutar de las aguas.