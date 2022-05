Sara Uribe le hizo una confesión a su hijo en redes sociales

El amor que siente Sara Uribe por su pequeño hijo Jacobo lo ha demostrado desde que se enteró que venía en su vientre. Y es que la empresaria se convirtió en madre por primera vez, fruto del amor entre ella y el jugador colombiano Freddy Guarín, y aunque la relación no continuó, su hijo es ahora el hombre de su vida.

No te pierdas El gran parecido de Freddy Guarín con su hijo en estas fotos

En redes sociales la empresaria ha dejado ver, además, cómo va creciendo Jacobo, cómo va sumando años y con el pasar del tiempo se pone más risueño y alegre. Esto lo dejó en evidencia en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram donde se puede ver al pequeño junto a su madre en unas tiernas fotografías.

Pero más allá de eso, Sara Uribe le hizo una gran confesión a su hijo desde el amor que dejó cautivados a sus miles de seguidores. “Gracias por salvarme y enseñarme tanto”, fueron las palabras que la empresaria le dedicó a su hijo en redes sociales.

Esto de inmediato generó cientos de comentarios, primero a ese amor de madre que ella manifiesta cada vez que puede por su hijo, y también por lo hermoso que está el niño y lo hermosa que está ella y que destaca con su nuevo look.

Te puede interesar: Sara Uribe respondió por qué vive en un lugar tan pequeño

Entre los comentarios resaltaron esos donde le hacen saber que es un gran ejemplo de mujer, de madre, que ha estado ahí para su hijo y le ha demostrado a que la familia es importante pese a las adversidades y seguramente pese a los malos momentos que han vivido.

Y aunque Jacobo no se ha visto hace mucho tiempo con su papá, por lo menos no en redes sociales, y aunque ella ha dejado indirectas y comentarios contundentes cuando le preguntan sobre cómo es su relación con el papá del niño, o cómo es Freddy Guarín como papá, no ha dado detalles y no ha contado más sobre la situación.

Te puede interesar: Con velo de novia, Sara Uribe reveló cómo fue su paso por Las Vegas

Lo cierto es que Sara Uribe siempre ha buscado la forma de mostrar a su hijo de la mejor manera, de dejar ver cómo está creciendo, todo lo que ya sabe hacer y decir, e incluso cómo la protege hasta de salir y de tener una nueva relación.

Un nuevo comienzo

Sara Uribe se ha dejado ver renovada, con un nuevo look, y hasta en nuevos proyectos, pero también ha dejado ver su lado materno mucho más en redes sociales y hasta todo lo que hace en su casa, para atender a su hijo y mantener su hogar.

Les ha respondido a sus miles de seguidores que muchas veces, los fines de semana hace el aseo de su casa, acomoda, limpia, lava, cocina, y que además este espacio, que para muchos de quienes la siguen es pequeño, es su casa, y que está muy feliz y estable en ese lugar.

Sin embargo, sí dejó claro que muy pronto podría cambiar de espacio, pero que por ahora está feliz y que, aunque muchos vean que no hay lujos o excentricidades está plena, estable y contenta de su hogar, de su familia, el apoyo que recibe y de su hijo.