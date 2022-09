Sara Uribe coquetea con hombre desconocido y así reaccionó él

La empresaria, modelo y presentadora Sara Uribe comparte permanentemente con sus seguidores imágenes sugerentes con las que logra cautivar a miles en las redes sociales con su belleza y sensualidad.

Te puede interesar: Sara Uribe revela una travesura de su hijo Jacobo un poco costosa

Asimismo, a través de sus historias en Instagram, Sara postea algunos momentos de su diario vivir con los que divierte a sus fans y/o instantes con su pequeño Jacobo con los que enternece. De esta manera, Sara consigue despertar fácilmente un sinfín de emociones en sus seguidores con su contenido digital.

Sara Uribe le coquetea a un conductor

Y es que Sara continuamente sorprende en las redes con sus ocurrencias y espontaneidad. Así como lo hizo recientemente, al mostrar a un hombre desconocido que logró llamar su atención, tanto que compartió las imágenes con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram.

En el curioso video, Sara grabó el final de su viaje en un Uber y, en ese momento, no dudó en elogiar al hombre que conducía. Muy a su estilo, la empresaria antioqueña resaltó algunas cualidades del caballero, quien al parecer estaba un poco nervioso con la “echada de perros” de Sara y nunca dejó de sonreír.

“Vea, yo nunca me había montado en un Uber tan bonito ¿no?”, dijo la presentadora antioqueña mientras mostraba en la cámara al hombre que conducía el auto, quien lucía un look casual, camisa blanca y jean.

Sin embargo, el caballero no se quedó callado y antes de que la guapísima modelo se bajara del auto le dijo: “estamos a la orden”.

En ese momento Sara no siguió con su coqueteó y, mientras se quitaba el cinturón de seguridad, le dijo: “oiga… no, no, no. Yo me voy para mi retiro espiritual amigo, muy amable, pero de todas maneras usted muy bonito”.

En la cuenta de Instagram donde se compartieron las historias de Sara Uribe, los internautas también se unieron a los elogios de la antioqueña y se divirtieron con el video. Asimismo, resaltaron que ahora las mujeres piropeen a los hombres.

“Los hombres no solamente tienen derecho de piropear a una mujer… uno tiene que sacar eso lo que tienes dentro cuando vea a un papasito bonito”, escribió una mujer en la caja de comentarios. Y estas palabras se unieron otros como: “bonito no… papasito ufff”, “ella de frente y bn puntual”.