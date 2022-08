‘Soy súper cansona’: Sara Uribe explica por qué sigue soltera

Lo modelo, presentadora y creadora de contenido paisa, Sara Uribe, quien recientemente reveló varias decepciones de su vida, quiso ser un libro abierto con sus seguidores y explicar una de las principales causas de su soltería.

Al ser una mujer tan hermosa, independiente, divertida, con un gran carisma y con muchas cualidades más, uno pensaría que Sara es uno de los mejores partidos para los hombres en el mundo.

Sin embargo, ella sigue soltera y, en las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, explicó una de las principales razones para estarlo.

“Sí me da mucha pereza… o sea me gusta conocer a alguien porque uno siente como que maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere, pero para mí es como muy difícil, si yo no tengo química como a la primera impresión, como que ahh bueno pongo como una barrera ¿Sí me entiende? Bueno y como que ay no, yo no sé, soy súper cansona como con los olores, como que tiene que tener un olor para mí como que rico jajaja” explicó la famosa colombiana.

También explicó que todavía no se imagina diciéndole a su pequeño hijo que una noche no va a dormir con él por quedarse con algún hombre y que para ella es difícil conocer cosas personales de los hombres que le resultan importantes.

“Ay, pero como que ‘hola qué más de tu vida, contáme’ ay noooo, me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp […] ay no, no sé. Pues como que yo no me imagino como que ‘oye y ¿Tú tapas la crema dental?’ jajaja ‘Oye orinaste la taza del baño?, oye ¿Tú cómo empacas la maleta? Ay no sé como cosas tan personales […] No sé, todavía como que no me atrevo, como que ‘Hola hijo, yo no voy a dormir esta noche contigo porque… voy a dormir con Fulano’ ay no sé, es que yo ya como que me estoy encucheciendo”.