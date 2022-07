Sara Uribe dio detalles de su proceso de embarazo a sus seguidoras

La hermosa modelo colombiana Sara Uribe, quien tuvo un hijo con el futbolista Freddy Guarín, decidió hacer una dinámica de preguntas con sus más de 6 millones 800 mil seguidores para interactuar con ellos este domingo 24 de julio. Fueron varias las preguntas que sus seguidoras hicieron acerca de aspectos sobre su embarazo.

La primera pregunta acerca de su embarazo que Sara decidió contestar tenía que ver con el cuidado de la piel en un proceso tan bello, pero que, indudablemente, deja marcas que a muchas mujeres les preocupan: "¿Sarita a ti te quedaron estrías del embarazo?", a lo que ella contestó:

"Me cuidé exagerado. Pero mi piel es muy muy muy hidratada y, por herencia, no tengo muchas estrías. Entonces la herencia + Mis cuidados hicieron que no me salieran", compartiendo, además, una foto de ella con el torso desnudo de esta bella etapa de su vida.