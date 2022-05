"Por amor fracasé muchas veces", Sara Uribe conmovió en redes

La empresaria y modelo Sara Uribe aprovechó gran parte de sus historias en Instagram para hablar sobre la salud mental, tema que muchas veces las personas normalizan o que peor aún no trabajan con ayuda profesional y que después puede convertirse en una bola de nieve bastante peligrosa para cada ser humano.

Para hablar sobre ello, también quiso poner los ejemplos personales que ha estado viviendo en los últimos días con con su mamá, quien a raíz de una enfermedad llamaba fibromialgia, desarrolló severos problemas de ansiedad, que ya ni siquiera las drogas que le recetaron le son suficientes. También detalló los duros días que ha pasado últimamente y que aún así, sale son la mejor actitud a interactuar socialmente.

Con mi mamá han sido problemas muy tesos a raíz de esta enfermedad. Resulta que el domingo mi mamá salió del hospital y nos fuimos a otro sitio donde tratan a pacientes con enfermedades picológicas, con ansiedad y mi mamá tenía mucha ansiedad y les confieso que yo también e hice mil locuras para poder estar con mi hijo y con mi mamá...llegamos a la clínica y oh sorpresa, estábamos llenas de miedo, teníamos mucho miedo porque no quería que a mi mamá la dejaran hospitalizada allá, ella no quería quedarse allá.