Sara Corrales revela video en medio de un retiro de tantra y dedica mensaje

La actriz Sara Corrales confesó a sus miles de fanáticos que estuvo en un retiro de tantra y les dedicó un reflexivo mensaje de lo que aprendió.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la paisa compartió un video con imágenes de lo que vivió en dicha actividad y agregando unas emotivas palabras al respecto.

En la grabación a blanco y negro se ve luciendo ropa deportiva muy cómoda acompañada por varias mujeres, con quienes se mostró realizando diferentes técnicas de aprendizaje.

“Cuando es de Dios ni aunque te quites, cuando no es de Dios ni aunque te pongas, cuando es de Dios no tienes que forzarlo solito llegará y hará su función, lo que es de Dios no te roba la paz, no te llena de dudas ni te hace sentir vacío, lo que es de Dios te encuentra y es para siempre ten paciencia, Dios tiene todo bajo control” , es el audio que decidió agregarle a la publicación.

Asimismo, ella aprovechó para expresar sus propias conclusiones de lo que se llevó de esta experiencia.

“Cuando aprendí a soltar con amor entendí que cuando es de Dios no duele, no se sufre, no hay que hacer tanto esfuerzo, no se siente vacío, no está lleno de dudas, solito se va dando de una manera pura, hermosa, respetuosa y natural. El amor es amor, no es sufrimiento! ¿Qué opinas tú del amor que vives actualmente? Comparte conmigo. Este video es de un retiro de Tantra hermoso para mujeres que hice hace poco”, escribió en la descripción del video.