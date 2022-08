Sara Corrales mostró en redes su lado más espiritual y más loco

Sara Corrales sigue conquistando a sus más de tres millones de seguidores en las redes sociales con sus atractivas fotografías y mensajes espirituales y de fortaleza y parece que recientemente, la talentosa actriz pudo combinar ambas facetas en la más reciente publicación que ella realizó en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz colombiana publicó un carrete con tres fotografías en las que ella aparece luciendo una camiseta muy corta que deja a la vista parte de su tonificado abdomen, y un holgado pantalón de pijama de rayas, además de su caballo agarrado hacia arriba.

En las instantáneas, que fueron tomadas en el suelo de su habitación, se puede a Sara Corrales realizando varias posiciones de yoga, en la primera ella apoya la mano en una de sus piernas, la cual está doblada hacia arriba con ambas rodillas en el suelo, en la siguiente foto Sara aparece meditando, sentada, con las piernas cruzadas con las manos hacia arriba y apoyadas en sus rodillas, mientras que ella tiene los ojos cerrados manteniendo una postura recta.

La tercera foto es muy similar a la primera, pero mientras tienen su pie levantado, Sara mira fijamente el lente; y el último es un video de Sara divirtiéndose con sus compañeros de trabajo mientras está vestida como el personaje que está interpretando actualmente.

Al hacer la publicación, la talentosa actriz hizo un contraste entre las fotografías y el video afirmando que las primeras muestran su lado espiritual y el video su lado loco, además reveló que el audiovisual ella se estaba intentando esconder del asistente de actores, que la presiona mucho para que ella cambie rápido su vestuario entre escena y escena.

“Mi parte espiritual y mi parte loca! ayer meditando y haciendo yoga. El último video se me hace de lo más divertido, fue en la grabación de @loscaminosdelamortv. Me le estaba “escondiendo” al asistente de actores de la producción porque siempre me corretea mucho entre cambio y cambio de vestuario. Con cuál lado te identificas más o te gusta más?, escribió Sara Corrales al realizar el post.