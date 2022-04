Sara Corrales desató risas al compartir "sutiles" tips de seducción

La guapísima actriz antioqueña Sara Corrales, es una de las muejres más queridas, admiradas, bellas y sensuales de la farándula nacional e internacional y por ello, gran parte de lo que hace y publica, se convierte rápidamente en tendencia.

El ejemplo más reciente de ello fue su video donde compartió algunos tips de seducción bastante sobreactuados, donde replicaba según el audio, cómo actuar, moverse y comportarse cuando ves a la persona que te gusta.

"Para más tips sutiles e infalibles de conquista sígueme en @saracorralestips, no te los pierdas, nadie se podrá resistir", escribió la residente en México, mientras invitaba a que sus seguidores la siguieran en su página donde comparte verdaderos tips de alimentación saludable, entrenamiento y buenas prácticas para estar en forma.

Fue cuestión de horas para que su publicación superara los 10 mil me gusta y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, expresaban su cariño, admiración y risa por sus contenidos y personalidad.

"Algo casual pues, que no se note el interés…", "el guiño mutuoooo me mato !!!!", "Amoooo! por ese tipo de tips es que levantamos tanto!", "Mor monte un curso pa conqusitar !! Yo me enamoré y todo", "Jajaja qué Diosa", "mucha naturalidad", "amo tu personalidad" y "la más" fueron algunos de los comentarios.

