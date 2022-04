Santiago Alarcón desempolva una foto de cuando tenía 19 años

Santiago Alarcón, actor recordado por su magnífica interpretación en “Garzón Vive” y en “El man es Germán” desempolvó una de sus fotografías de cuando apenas tenía 19 años de edad y enterneció a los internautas al publicarla en sus redes sociales, donde generó cientos de comentarios.

En su cuenta oficial de Instagram, Santiago Alarcón el actor nacido en Medellín, publicó una imagen en donde él luce un atuendo clásico de los años 90, que incluye un pantalón jean, una chaqueta ancha y una gorra, además de tener un cigarrillo en la mano, mientras mira fijamente a la cámara haciendo una sonrisa.

Al hacer la publicación el talentoso actor paisa reveló que esa fotografía se la tomó en el año 1999 en Medellín, cuando tenía aproximadamente 19 años de edad, afirmando que en ese entonces “llevaba un año cotizando para su pensión”, además le preguntó a sus más de un millón de seguidores que si en la fotografía “¿se veía muy nea?”

“TBT, Medellín, año 1999 y ya llevaba un año cotizando para mi pensión.24 años después de estar cotizando me doy cuenta de que tal vez no me alcancé para pensionarme. En fin… ¿Me veía muy nea?”, escribió el artista al realizar el post.