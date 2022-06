El mensaje de Santiago Alarcón con lágrimas en los ojos que muchos comentaron

Santiago Alarcón es uno de los actores más talentosos de la televisión colombiana, de eso no nos cabe la menor duda y es que su capacidad histriónica sobrepasa por supuesto las producciones en donde ha estado y ha llegado a permear inclusive sus propias redes sociales.

El actor se caracteriza por tener un humor fino y en algunas ocasiones un tanto ácido, ese que levanta ampolla, pero al fin y al cabo saca una sonrisa, lo que le ha valido el amor de cientos de sus seguidores y por supuesto la química que tiene con su pareja Chichila Navia.

Pues bien, lejos de querer ser alguien que no es en sus redes sociales, Santiago divierte con particulares contenidos a su audiencia, la misma que está acostumbrada por supuesto a esa forma de ser tan única que le han hecho convertirse en uno de los artistas preferidos de los colombianos.

Recientemente en su cuenta de Instagram Santiago apareció en un video llorando, cosa que por supuesto preocupó a quienes veían en el feed de la red social al actor visiblemente triste.

Algunos por supuesto quisieron indagar la razón por la cual Santiago lloraba con ese sentimiento, sin pensar que el artista demostraría otra vez que tu talento no tiene límites.

Con un escueto ‘perdón’, Santiago acompañó el video que como era de esperarse tuvo un desenlace muy divertido.

Los que me conocen saben que esto nunca lo he hecho, empiezo por pedirles perdón, perdón por lo que voy a decir, espero pues que no me juzguen y si lo hacen pues, también lo voy a entender.