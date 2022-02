Santiago Alarcón “celebró” la despenalización del aborto y generó controversia

El reconocido actor Santiago Alarcón aplaudió la decisión tomada por la Corte Constitucional en la que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación y que ha generado polémica en las redes sociales.

Por medio de la red social de twitter, donde tiene más de 470 mil seguidores, Alarcón se manifestó sobre el hecho noticioso compartiendo una imagen del movimiento denominado “Causa justa por el aborto”, en la que festejan el fallo de la Corte.

“Celebro esto. Que lucha tan tesa dieron estas mujeres”, fueron las palabras de Santiago en compañía de varias manos aplaudiendo.

El trino del actor logró más de 3.300 corazones de quienes compartieron sus palabras, también recogió decenas de mensajes de internautas que critican la decisión de la Corte.

La polémica por el tema era de esperarse pues el tema despierta todo tipo de reacciones en contra y a favor. Otra de las artistas que opinó sobre el tema y que también generó debate fue la ex señorita Colombia, Taliana Vargas, quien a diferencia de Santiago no está de acuerdo con el fallo de la Corte.

La hermosa modelo y actriz, quien tiene dos hijos, subió imágenes de sus embarazos cuando tenía seis meses y resaltó que “desde la semana 5 se puede escuchar el corazón del bebé”.

En su post, la ex reina colombiana agregó: “…no me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”.

