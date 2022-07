Daniela Ospina envió un mensaje de perseverancia con video de su hija Salomé

Cada vez que Daniela Ospina publica contenido en sus redes sociales, los cientos de comentarios no se han esperar para ella, ya que ha logrado hacer una marca, pero también consolidar muchos proyectos.

Pero es justo ahí, en sus proyectos sobre todo los personales, como hermana, como hija y como madre donde más le llueven los mensajes de amor y admiración. Y no es para menos, pues Daniela Ospina ha demostrado poder con cada uno de sus objetivos y además superar cada adversidad con la mejor actitud.

Es por eso que cuando aparece junto a su hija, la pequeña Salomé todas las miradas y comentarios van dedicados a ella, sobre todo porque ahí pueden ver el reflejo de todo lo que Daniela Ospina ha buscado hacer con su hija y el apoyo de su padre el jugador de futbol colombiano, James Rodríguez.

En uno de los más recientes videos publicados por la empresaria, Daniela Ospina en su cuenta de Instagram, se pudo ver cómo ella grabó momentos junto a su hija y varios amigos, donde la pequeña Salomé juega bolos, pero de entrada no le va tan bien.

Con el pasar del tiempo se empieza a frustrar, pero no desiste, sigue lanzando sus bolas en el turno que le toca y poco a poco va mejorando su técnica. Al tiempo, su mamá no la dejó de grabar para poder demostrar cómo Salomé logra no solo mejorar sus movimientos y lanzamientos, sino que además derrumba cada una de las piezas.

Sonríe y se emociona a gran escala que es imposible que el resto de sus amigos no la felicite por lo que logró, además su mamá decidió no solo quedarse con las imágenes, sino que además las publicó en una secuencia de videos en su cuenta de Instagram y dejó un mensaje de perseverancia para sus miles de seguidores, con el ejemplo de su pequeña hija.

Una mamá todo el día

“No importa las veces que tengas que insistir. SI ERES CONSTANTE LO VAS A LOGRAR”, estas fueron las palabras que acompañaron al video de la pequeña Salomé Rodríguez en la cuenta de Instagram de su mamá, y los comentarios destacando la perseverancia de la niña, y sobre todo el talento que tiene para lograr lo que se propone, fueron frases protagonistas en este emotivo video.

Y es que Salomé se ha ganado el amor de mucha gente en redes sociales, no solo por ser hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, sino porque ha demostrado con los años que en todo lo que se propone es la mejor, y porque destaca siempre por su talento, sobre todo para el baile, y su originalidad ha hecho que más de uno no se pierda ni un solo detalle de su vida.

