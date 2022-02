Ryan Reynolds niega que aparecerá en Doctor Strange 2

‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ será uno de los filmes más locos de Marvel Studios en lo que respecta a saltos de dimensiones y multiversos. Con los dos trailers, especulaciones y filtraciones está nueva entrega tiene un ‘hype’ altísimo.

Tan solo la confirmación de que Charles Xavier interpretado por el legendario Patrick Stewart y el resto de los illuminati estarán presentes en el largometraje, garantizan que por ejemplo el universo de los mutantes de los X-Men pasará a formar parte del UCM, aunque sea más a modo espiritual como las obras de Sam Raimi y Marc Webb.

Una de las pistas que nos dejaron las nuevas imágenes de la secuela de Doctor Strange es que Deadpool podría aparecer en el film, introduciendo al mercenario bocazas en Marvel Studios y encaminándolo hacia su tercera película.

Pues muchos seguidores del mundo Marvel han especulado que el cómico anti-héroe aparece en el poster de la esperada película en un pedazo de espejo. Eso ha provocado, lógicamente, que los fanáticos se echen encima de Ryan Reynolds para saber si realmente su personaje aparece en la obra de Raimi.

El acto ha respondido que no tendrá ningún papel en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’, y por tanto queda descartada la participación de Wade Wilson. Pero este tipo de negación ya la hemos visto hace poco, con Andrew Garfield y ‘Spider-Man: No Way Home’.

El actor de ‘Tick, tick… boom!’ mintió a la prensa a más no poder. Bueno, no solo a la prensa, también a sus amigos y personas cercanas (solo su familia sabía que su lanzarredes volvía en la obra de Jon Watts).

De modo que ahora mismo, después de ver eso, los seguidores de Marvel no se creen en absoluto a Reynolds y se sigue creyendo que Deapool estará en la secuela de Strange. Habrá que esperar hasta el 6 de mayo para salir de dudas.

Pero por ahora tiene punta de que Deadpool sí aparecerá en el film de un modo u otro. Porque no es casual que su figura aparezca en uno de los fragmentos del póster de Strange.

