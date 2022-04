Rosalía apareció en redes con un diseño de cejas impresionante

Al mejor estilo de La Rosalía, la cantante española se dejó ver en redes sociales en una galería de fotografías muy particular.

Y es que de entrada se dejó ver como quien se quita sus cejas naturales para hacerse un diseño que no va con su rostro, un delineado que se usó en algunas mujeres hace muchos años, como ver una línea con curvas en la ceja y que muchas veces se hacía con movimiento.

Rosalía posó así, con sus cejas y gestos muy particulares que de inmediato se robaron todas las miradas, pues ese estilo de fotografía es muy al estilo de la cantante.

Ante este cambio que se veía que hacía parte de una edición, los comentarios no se hicieron esperar, ya que se a más de uno le dio gracia verla en ese estilo, mientras que otros no dudaron en sorprenderse con las imágenes de la cantante.

Y no es para menos, pues el cambio que dio fue notorio, y además posó muy particular y más de uno quedó con palabras con solo verla.

Pero no solo eso vieron los miles de fanáticos de Rosalía en esa galería que impresionó de entrada, sino también vieron un resumen de cómo habían sido alguno de sus días, donde destacaron unos perritos bebés, y fotografía de un almuerzo romántico y tierno junto a su novio, el cantante urbano, Rauw Alejandro con quien se ha visto muy feliz, estable y enamorada.

Y es que esta relación es de las favoritas de los seguidores de música urbana, pues para muchos, su amor es muy original y verdadero y les gusta mucho que, aunque comparten poco mate

No es la primera vez

Rosalía tiene a su público acostumbrada a mostrarse de forma muEl diseño de cejas de Rosalía que impresionó en redes y original y de mostrar esos momentos de su vida de una forma más excéntrica y con fotografías más inusuales que las que se están acostumbradas a ver en las redes sociales. es por eso que muchos de sus fanáticos también sienten que más allá de amar la música de la cantante española, aman esa originalidad y todo lo que transmite siendo ella misma.

Es por eso que sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes de amor y de admiración, “eres hermosa”, “cómo sea te ves hermosa”, “eres puro fuego”, “mami, tú qué dices, eres el meme completo”, “me rio, me encanta”.

Mientras que otros no dudaron en dejarle saber que había causado asombro con su look y que hasta llegaron a pensar que se había hecho ese cambio de look en su cara, por eso se impresionaron de verla. Pero al mismo tiempo conocen a su artista y saben que ella es capaz de muchas cosas, incluso de hacer esos cambios, pero que se trataba de una edición especial para llamar la atención y sacar sonrisas a sus miles de fanáticos en todo el mundo.

