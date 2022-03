Rosalía reveló una divertida historia que vivió con Harry Styles y su teléfono

La cantante española Rosalía estuvo invitada al programa de Jimmy Fallon y allí relató una divertida historia que vivió con el británico Harry Styles, recordado porque hizo parte de la banda One Direction. Ambos tienen una buena amistad e incluso sus números telefónicos.

Rosalía contó que en una ocasión Harry Styles quiso escribirle para elogiarla por su trabajo en la canción Dolerme, pero los mensajes le llegaron a otra persona porque ella había cambiado su número telefónico y no se lo había dicho al cantante británico.

La española de 28 años incluso le mostró una captura de pantalla a Jimmy Fallon que Harry Styles le había enviado a través de la red social Instagram y que muestran los mensajes que recibió de quien inicialmente llegó a creer que era Rosalía.

En un momento de esa conversación, el desconocido le dijo a Harry Styles y él le correspondió pensando que estaba hablando con la cantante española.

"Jajaja perdón, estás equivocado. No sé quién eres", le respondió el desconocido a Harry Styles, quien quedó confundido. La persona que estaba chateando con el cantante británico le explicó que "este número pertenecía a alguien antes, pero ahora es mi número" y le pidió que "no me molestes más. Buenas noches, gracias".

