Rosalía enamora a sus fans al tomar el sol en Santorini en vestido de baño

Parece que Rauw Alejandro y Rosalía se encuentran disfrutando de las mieles del amor, pues a través de sus redes sociales, la pareja de artistas ha mostrado parte de lo que ha sido su paseo por Santorini donde se han mostrado muy enamorados mientras disfrutan de unos días de descanso.

Hace pocas horas Rauw Alejandro realizó una publicación en la que manifestó su emoción porque estaba “perdido por ahí” con Rosalía y publicó algunas fotos en donde ellos se muestran disfrutando del paradisiaco lugar en el que se encuentran de vacaciones.

Algo similar publicó Rosalía en su cuenta oficial de Instagram en la que posteó un carrete de fotografías en las que se mostró caminando por las calles de Santorini, comiendo helado junto a su novio y dando un paseo en motocicleta por el lugar.

Pero, el día de disfrutar el sol llegó, pues hoy, Rosalía realizó dos publicaciones en las que se mostró en una embarcación, en bikini y junto a Rauw Alejandro.

En la primera publicación se puede ver a la cantante utilizando un bikini mostaza con letras, unas gafas oscuras con marco blanco y un gran sombrero, en la primera foto, Rosalía aparece acostada de lado, tomando el sol mientras deja a la vista su increíble figura, en la segunda foto ella posa de pie, mientras Rauw Alejandro la toma por la cintura, en otra ambos aparecen acostados disfrutando el sol, mientras que en las otras fotos mostrar algunas de las frutas que estaban comiendo y el licor que estaban bebiendo.

“Que me pongan en el sol que me derrito, el mal de ojos que me manden me lo quito”, escribió Rosalía al realizar el primer post.