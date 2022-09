Daniel Arenas fue víctima de hurto en Bogotá

El actor Daniel Arenas amaneció en sus redes sociales muy preocupado por una situación que le tocó vivir, como a muchos ciudadanos en la ciudad de Bogotá, pero como él mismo lo dijo, no siempre terminan de la “mejor” manera, como en su caso.

Desde su carro, el actor decidió contarles a sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram que había sido víctima de la delincuencia que viene azotando a gran parte del país, y sobre todo la ciudad de Bogotá donde cada día los hurtos, robos y las muertes que en muchos casos estas situaciones dejan vienen repitiéndose de forma acelerada.

Daniel Arenas contó que estaba en un parque, sin contar la zona de la capital donde ocurrieron los hechos, pero destacó que se sentó para responder un mensaje que le había llegado en ese momento, justo cuando un hombre en una moto pasó por su lado y le arrebató su celular.

El actor fue víctima del hurto en menos de pocos minutos, y aunque destacó que todo fue muy rápido, porque no le dio tiempo ni siquiera de ver la acción y cuando levantó la mirada ya el sujeto iba muy lejos de donde él estaba, quedó sorprendido por lo ocurrido.

El actor se encuentra bien, más allá del susto o de la impresión por la forma en la que fue despojado de su dispositivo personal, pero al mismo tiempo agradeció y destacó estar bien, porque en muchos casos este tipo de hurtos terminan en tragedia.

Apoyo y mucho amor

Daniel Arenas no perdió la oportunidad para hacer un llamado a sus miles de seguidores en redes sociales, para que estén más atentos, para que no vivan esta situación y para que cuando estén en la calle no saquen sus objetos de valor, esto sin importar donde se encuentren pues al parecer ya este tipo de personas conoce y pone en práctica estrategias para arrebatar lo que no les pertenece.

El novio de la presentadora Daniella Alvares dejó saber que estaba bien y aunque no la nombró, muchos de sus seguidores esperan que no haya estado con ella y que ambos estén bien físicamente. Además, que más de uno siempre les demuestra el amor y la admiración que sienten por su relación, por lo que Daniel y Daniella se han convertido en ejemplo para muchos desde el amor y la perseverancia.

