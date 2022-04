Rihanna y los rumores de infidelidad

De acuerdo a varios medios especializados en el mundo del entretenimiento norteamericano, hay varias fuentes cercanas que han declarado sobre una posible crisis entre Rihanna y el rapero ASAP Rocky. Según esta información, la pareja ha tenido varios problemas maritales desde comienzos de año, ya que la cantante sospecha que el artista urbano le era infiel con la diseñadora Amina Muaddi.

Por otro lado, no se conoce el sexo del bebe que viene en camino, pues la pareja no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, varios paparazzi han visto en algunas ocasiones a la cantante ir de compras o preparar ciertos artilugios para niñas.

Al parecer, ni el nacimiento del primogénito de Rihanna, ha podido opacar los rumores de separación entre estos dos cantantes. Por medio de algunas noticias en medios internacionales, varios seguidores de Rihanna han declarado que ella se ha enterado de la supuesta infidelidad por una declaración de un reconocido ‘influencer’. De acuerdo a estas palabras, la artista oriunda de Barbados encontró muchos mensajes comprometedores que fueron enviados a las cuentas personales de Amina Muaddi, diseñadora de zapatos.

Al ver que los rumores se han esparcido como la espuma, la famosa creadora de zapatos ha reaccionado al dar unas declaraciones que no han dejado dudas al respecto.

Inicialmente creí que este chisme falso, inventado con malas intenciones, no sería tomado en cuenta, sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad sin límites, ni siquiera en la que debería ser una de las etapas más hermosas y celebradas de alguien… Así que mientras Rih vuelva a su serena y fashionista etapa de embarazo, yo vuelvo a mi negocio. Felices pascuas.

Louis Pisano, quien escribe para la revista Harper’s Bazaar, se ha visto en la obligación de rectificar esta información, ya que fue uno de los periodistas que ha difundido esta noticia.

Anoche tomé la tonta decisión de tuitear información que había recibido. No voy a hablar de fuentes, culpar a otros, porque al final del día yo tomé la decisión de redactar ese tuit. Acepto plenamente las consecuencias de mis acciones y cualquier daño que hayan causado. No tengo excusa para ello. Voy a tomarme un tiempo fuera de Twitter para descubrir cómo puedo comenzar a hacer mejor uso de mis plataformas, ya que me he alejado de usarlas para un trabajo más positivo.