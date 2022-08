Foto de Rigoberto Urán deja en evidencia lo que más le gusta a Carlota

Rigoberto Urán sigue llenando de ternura las redes sociales con imágenes en donde la protagonista es la pequeña Carlota quien el pasado 1 de marzo cumplió su primer año de edad y que usualmente suele llenar de alegría a los internautas, no solo por las ocurrencias de su papá, sino también por sus tiernas fotografías.

Y es que por estos días el ciclista colombiano está aprovechando para disfrutar de unos días de descanso junto a su esposa y por supuesto junto a su hija Michelle Durango y la prueba es la más reciente fotografía que Rigoberto publicó en sus redes sociales.

El ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede ver a Rigoberto y su familia de pie en el mar bajo un soleado día, mientras él posa de frente, sonriente y viendo la cámara usando una pantaloneta de baño.

Detrás del deportista de puede ver a Michelle quien luce un bikini negro y lentes oscuros y además en sus manos lleva a la pequeña Carlota, que al parecer se quedó dormida mientras estaba tomando leche materna, dejando en evidencia una de las cosas que más le gusta hacer a la pequeña.

Al hacer la publicación, Rigoberto Urán escribió un mensaje en el que, muy reflexivo, afirmó que el trabajo de ser papá debería ser mejor pagado por parte de los hijos.

Por supuesto esta fotografía fue muy bien recibida por los más de un millón de seguidores que él tiene en esa red social, por eso en muy pocas horas la publicación recibió más de 28 mil me gusta y cientos de mensajes de los internautas que afirmaron que la fotografía familiar se ve muy bella, además destacaron el mensaje que él escribió aplaudiendo que él valore la dura labor de ser padres y que carlota esté comiendo en plena foto.

“Afortunada a la mamá que su esposo si valore y aprecie esa etapa. Es lo máximo pero es muy agotador y más aún cuando te dicen que las mamás dedicadas a los hijos no hacemos nada. Bendiciones a ti hermoso hogar y familia”, “Y Carlota en su salsa! Divinos, Dios me los bendiga”, “Sigue disfrutando de esa linda Familia”, “Rigo que alegría saber que valoras el rol de madre es un sacrificio físico y mental muy grande y que muchas veces los hijos no valoramos. Dios los bendiga, linda familia”, fueron algunos de los comentarios de los fans.