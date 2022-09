Sobrino de Ricky Martin presenta nuevas pruebas sobre supuesto abuso

El caso judicial entre el reconocido cantante puertorriqueño Ricky Martin y su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin sigue dando bastante de qué hablar, por las denuncias de abuso sexual que el joven, ha puesto en contra del artista, quien ha desmentido a toda costa las acusaciones.

Sin embargo, Yadiel no ha estado conforme y asegura pelear hasta las últimas instancias para que se haga justicia. Es por ello, que hace poco presentó nuevas pruebas a la Fiscalía, con las que según el, demostraría la responsabilidad de su tío en los abusos que sufrió de menor, exactamente cuando tenía 12 años.

Recordemos que este nuevo pronunciamiento y presuntas pruebas salieron a la luz pública por parte del sobrino, luego que Ricky contrademandara días atrás, por calumnias e injurias en su contra. Con esto, motivó a que el joven ratificara su proceso y le diera más peso con nuevas pruebas.

" La división de abusos sexuales de la policía Puerto Rico, ahora mismo abrió una investigación con las pruebas que nosotros les hemos presentado y todo lo que ha sucedido, ahora mismo como el proceso está abierto no puedo hablar, pero si yo deseo con la mayor fuerza que prontamente se haga justicia" , dijo Sánchez Martin.

Tras esto, un medio local le indagó si pretendia alguna indemnización económica con todo este proceso, a lo que dejó claro que lo único que busca, con las pruebas sólidas que según el ya están en manos de las autoridades, es hacer justicia y que el interprete pague por el daño que le hizo cuando él solo era un niño.

Dejó claro, que su familia está en su mayoría de su parte y que al igual que él, quieren que las investigaciones saquen a la luz verdad. Quiso abtenerse de dar detalles sobre su supuesta relación que sostuvo con su tío, porque confía en que sea la justicia, el proceso de investigación y las pruebas las que le den la razón.

"A mí me encantaría poder decir toda la verdad, pero no me dejan, cuando se resuelva todo y finalicen las investigaciones y salga toda la verdad, yo ya podré hablar....que reine la verdad", expresó el joven.