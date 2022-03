Ricky Martín posó desde el mar y enamoró a sus fanáticos

Cada vez que el cantante Ricky Martín aparece en redes sociales, sus miles de seguidores en todo el mundo se deleitan con su indiscutible belleza.

Y no es para menos, pues el cantante, con el pasar de los años se deja ver de la mejor forma, sobre todo físicamente. Siempre se puede ver su entrenada figura, sus tatuajes, y hasta el cuidado que le da a su cabello y más rasgos de su cuerpo que sin duda enamoran a todos lo que lo siguen en sus redes sociales.

Es por eso que la más reciente fotografía del cantante boricua dejó con la boca abierta y enamorados a todos. Y no es para menos, pues en no solo una sino varias fotografías que le regaló a sus seguidores desde el mar, el cantante posó sin camisa y además mostrando un bronceado que más de uno catalogó como perfecto. Y no solo eso, pudieron ver en detalles sus rostro y parte de sus tatuajes.

“El mar, siempre es una buena idea”, escribió el cantante a lo que sus seguidores le respondieron con amor y alegría de saberlo en su tierra, pues el cantante pasa unos días de relajación y calma en su natal Puerto Rico, por eso le escribieron que estaban felices de saberlo descansando en su hogar.

“Nada como estar en casa”, “te ves cada día mejor”, “eres perfecto, no te pasan los años”, “qué bonito que disfrutes de tu casa”, fueron parte de los cientos de mensajes que recibió el artista en su cuenta de Instagram al publicar estas fotos.

