Ricardo Quevedo emociona al insinuar que abrirá cuenta en OnlyFans

El reconocido humorista colombiano Ricardo Quevedo, más conocido como cejas pobladas, causó revuelo en sus redes sociales con su propuesta para poder pagar a tiempo las cuentas y recibos de servicios públicos, además de mejorar la situación económica en la casa.

Quevedo, como un experto del humor, logró sacar miles de risas a sus seguidores al predecir lo que sería este día, tipo pronóstico, pero sin decir a que signo del zodíaco le correspondía la lectura por lo que varios fanáticos “quedaron preocupados”.

“Hola. Los recibos ya casi se vencen. Hoy no habrá sexo. Te acordarás que se lo has dado a gente vaciada y que te traicionó. Pensarás en abrir un onlyfans para recolectar dinero. El problema es que solo tienes ropa interior vieja y no hay dinero para más. Velas color tokens”, fue el mensaje que publicó Ricardo en Twitter, donde tiene más de 2.4 millones de seguidores.

“¿Eso para cuál signo zodiacal es?, aclare por favor nos dañó el día a todos”, “excelente horóscopo como siempre, a prender velita”, “no sé qué sería de mi vida sin tus consejos tan motivacionales”, “Jajaja que exactitud en tus predicciones”, fueron algunos de las respuestas que recibió el tweet del humorista.

En Instagram, Ricardo fue más allá y en la descripción de la imagen escribió, además: “dale like si abrimos onlyfans y nos dejamos de pendejadas”. Con esta frase, Cejas pobladas emocionó a más de un fanático.

Más de 16 mil personas dieron like al post y decenas enviaron sus comentarios sobre la propuesta de Ricardo, algunos la aprueban y estarían dispuestos a seguirlo en OnlyFans.

“Obvio”, “sin miedo al éxito”, “pero si no eres sexi.... Ni pa only fans”, “yo si pagaría lo que pidieras solo por verte”, “buena idea”, “solo falsas promesas”, “ni mi horóscopo fue tan acertado, Onlyfans me está respirando en la nuca”, “que interesante y creativo sería un Only Fans tuyo”, son comentarios que se leen en la red social.

