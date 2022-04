Ricardo Montaner le responde a quien criticó la “alharaca” por Índigo

El cantautor Ricardo Montaner respondió a través de su cuenta oficial en la red social Twitter al mensaje que le envió un usuario criticando la "alharaca" que despertó el nacimiento de Índigo, hija de Evaluna y Camilo Echeverry.

Descubre más → Las fotos de la ropa inspirada en Índigo donde ella aparecería

"Alharaca con esa niña Índigo. Ni que la hubiese parido la Virgen María. Es un nieto normal como cualquiera. No entiendo tanto. No es el niño Jesús, ok", le escribió un usuario identificado como Eduardo Useche a Ricardo Montaner, quien tan solo seis minutos después le contestó que "tenéis razón, amigo guaro y bolsa".

Las últimas palabras usadas por el cantautor son fácilmente comprensibles en el contexto venezolano, pero quizás no tanto en el resto del mundo. "Guaro" es como se les conoce a las personas del este, sur y sureste del estado Lara y "bolsa" es una manera coloquial de referirse a algunas situaciones que les parecen tontas.

A pesar de la rápida respuesta de Ricardo Montaner, el usuario que inicialmente hizo la crítica no le contestó, así que la conversación no continuó.

No dejes de ver → Ricardo Montaner envía amoroso mensaje tras nacimiento de su nieta

La madrina de Índigo se tatuó su nombre y lo mostró en redes

Manuela es hermana de Camilo Echeverry y fue nombrada como la madrina de Índigo, según anunció a través de las historias en su cuenta oficial de la red social Instagram. "Feliz día a la ahijada más hermosa", escribió la tía de la bebé al revelar una imagen de su tatuaje.

La hermana de Camilo suele demostrar mucho a través de sus redes sociales el amor que siente por el cantante paisa y recientemente por la pequeña Índigo, hechos que enternecen a los casi 150 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Te puede interesar → Anunciaron a la madrina de Índigo y ella se tatuó su nombre

Ricardo Montaner sorprendió con una foto de Índigo que sus fans calificaron de "rara"

El cantautor y abuelo de Índigo compartió una tierna imagen de su nieta en Instagram que despertó una curiosa polémica entre sus seguidores, quienes calificaron de "rara" la foto.

"Soy el presidente de tu club de fans, Índigo", escribió Ricardo Montaner en la publicación que superó los 270 mil me gusta y 1.400 comentarios en tan solo tres días.

Mira también → Ricardo Montaner sorprende con foto de Índigo calificada como “rara” por fans