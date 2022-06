La foto de Ricardo Montaner donde seguidores notaron la ausencia de Evaluna

El Día del padre se celebró en gran parte del mundo, y aunque en Colombia se corrió la fecha, más de uno dejó ver en redes sociales que estaban celebrando este día en honor a sus padres, esposos, hermanos y más.

Es por eso que Ricardo Montaner no quiso pasar por alto este día, sobre todo porque sí lo celebró y en familia. Y no es para menos, pues la del cantante venezolano cada día crece más y para muestra la gran foto familiar que le dedicó a los miembros de su familia quienes decidieron pasar este día junto a él.

En la imagen se puede ver que todos posaron con una gorra que al parecer fue el símbolo de este día, y aunque no dejó ver más contenido sobre esto, lo que sí hizo fue dejar un profundo mensaje de agradecimiento a sus familiares, pero también a esos que no pudieron estar y compartir este momento tan bonito junto a él.

Y sí, es que, aunque Ricky y su esposa estuvieron con él pasando días grandiosos y momentos en familia, más de uno no dudó en extrañar a Evaluna, Camilo, Mauricio y su esposa y además madre de su hijo en camino, Apolo, quienes no estuvieron o por lo menos no aparecieron en la fotografía familiar.

“No somos todos los que estamos ,ni estamos todos los que somos ,pero fue un hermoso día … No sé qué tan bien lo he hecho, pero si se lo tan amado que me sentí hoy, por los de la foto y por los que me consintieron a distancia. Tengo unos hijos maravillosos … Gracias por todos los regalitos. Los amo. Feliz Día del padre a los papás de la manada”, expresó en su fotografía.

¿Dónde estaba Evaluna y Camilo?

De las preguntas que le dejaron a Ricardo Montaner en su fotografía familiar, era saber si ese día tan importante lo había pasado con todos sus hijos, y aunque él no respondió, sí dejó saber por medio de sus historias de Instagram que su hija menor lo recordó con amor.

Y es que Evaluna y Camilo se encuentran en Europa haciendo una gira musical en la que deben enfocarse y los hace estar lejos, pero no ausentes de su familia, por esa razón no estaban junto a su familia paterna quienes sí se reunieron y celebraron.

Sin embargo, Evaluna dejó ver un tierno homenaje a Ricardo Montaner donde además aparece pequeña y él confiesa haber llorado con esa dedicatoria y ese video que le trajo tanto recuerdo a él y a todos en su familia.

